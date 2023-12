Derichebourg Aktie: Einfach nur Spitze!

Derichebourg: Aktuelle Analyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Derichebourg wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Derichebourg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 5 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 4,57 EUR, was zu einem anderen Rating führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Derichebourg-Aktie zeigt einen Wert von 29, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung für Derichebourg basierend auf der RSI-Analyse.

Quelle: Dieser Artikel basiert auf einer Analyse der aktuellen Marktlage von Derichebourg und bietet keine Anlageberatung.