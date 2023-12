Deppon Logistics-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Deppon Logistics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,38 Prozent erzielt, was 33,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" von -0,48 Prozent liegt Deppon Logistics aktuell 32,9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Deppon Logistics liegt aktuell bei 77,53, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was auf Neutralität hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in Bezug auf Kommentare als auch auf diskutierte Themen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch ein ausgewogenes Verhältnis von "Gut"- und "Schlecht"-Signalen, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung festgehalten wird. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.