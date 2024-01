Deppon Logistics Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Diskussionen rund um Deppon Logistics auf den sozialen Medien haben in den letzten Wochen ein deutlich positives Signal gegeben. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zudem lassen sich auch zwei Handelssignale erkennen, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Deppon Logistics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,92 Punkte, was bedeutet, dass Deppon Logistics momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deppon Logistics derzeit bei 15,73 CNH und die Aktie erhält die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 14,47 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,01 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt hingegen eine "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.