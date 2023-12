Deppon Logistics Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Deppon Logistics-Aktie wird aus technischer Sicht betrachtet und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,02 CNH, während der aktuelle Kurs bei 14,36 CNH liegt, was eine Abweichung von -10,36 Prozent darstellt und der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen letzten Schlusskurses.

Das Anleger-Sentiment für Deppon Logistics war in den letzten zwei Wochen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien gab. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deppon Logistics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 41, was zu einem "Neutral"-Rating führt, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 61,49 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Deppon Logistics deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.