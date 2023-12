Deppon Logistics Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Deppon Logistics in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Deppon Logistics diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Deppon Logistics eine Performance von -21,98 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche ist dies eine Underperformance von -23,42 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,56 Prozent, wobei Deppon Logistics 21,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deppon Logistics bei 14,26 CNH liegt, was einer Entfernung von -11,1 Prozent vom GD200 (16,04 CNH) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 14,72 CNH, was einem Abstand von -3,13 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Deppon Logistics-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über Deppon Logistics diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".