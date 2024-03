Deppon Logistics Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursentwicklungen abzuschätzen. Bei Deppon Logistics liegt der RSI7 aktuell bei 30,84 Punkten und der RSI25 bei 37,05 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Stimmung bezüglich Deppon Logistics. Dies spiegelt sich in den letzten Wochen wider und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 1 gutes Signal, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Deppon Logistics neutral eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Luftfracht und Logistik" liegt die Rendite von Deppon Logistics deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Aktie verzeichnet eine Rendite von -26,53 Prozent im Vergleich zu -9,74 Prozent der gesamten Branche.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Deppon Logistics basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.