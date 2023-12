Deppon Logistics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Anleger-Sentiment für Deppon Logistics erhält "Gut"-Bewertung

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Deppon Logistics sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Deppon Logistics diskutiert, was zu einer positiven Stimmung führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Durch tiefere und automatische Analysen der Kommunikation wurden sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale festgestellt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Deppon Logistics eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In technischer Hinsicht ist die Deppon Logistics mit einem Kurs von 14,23 CNH inzwischen -2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,65 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Deppon Logistics im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,38 Prozent erzielt, was 33,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -0,47 Prozent, wobei Deppon Logistics aktuell 32,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".