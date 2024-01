Denyo-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Denyo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Denyo überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Denyo weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Denyo damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Denyo für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Denyo somit ein "Neutral"-Wert.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Denyo aufgegriffen wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Denyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2032,74 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2351 JPY) weicht somit um +15,66 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2196,34 JPY) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Denyo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.