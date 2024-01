Denyo Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Denyo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,77 Punkten, was anzeigt, dass Denyo überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Denyo damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von Denyo über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität und eine relativ konstante Stimmung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Einstellung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Denyo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für Denyo aktuell 2018,17 JPY, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 2176,18 JPY liegt. Beide liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung für Denyo führt. Insgesamt erhält Denyo also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.