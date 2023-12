Denyo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Denyo ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Denyo bei 45,87. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Denyo bei 1991,85 JPY, während der derzeitige Kurs bei 2169 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, weist einen Abstand von +0,31 Prozent auf und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen eine gute Gesamtbewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war und keine signifikante Veränderung in der Stimmung festgestellt wurde. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Insgesamt wird Denyo daher als neutral bewertet, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.