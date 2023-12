Denyo Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Denyo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Denyo liegt bei 56,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt ähnliche Werte (57,09), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Denyo bei 1985,99 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2111 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +6,29 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Abstand von -2,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde Denyo in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".