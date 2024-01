Denyo Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Denyo in den sozialen Medien, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine klaren Anzeichen einer Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Denyo daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral über Denyo diskutierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Denyo-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 9, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Denyo.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Denyo-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2021,91 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2386 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2181,7 JPY führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird Denyo daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.