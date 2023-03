Dentsu stimmt dem Erwerb von Tag zu, um die kreative Produktion und die Kundentransformations- und Technologiefähigkeiten zu fördern

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Tokio, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dentsu Group Inc. [(Tokio: 4324) (ISIN: JP3551520004; Präsident & CEO: Hiroshi Igarashi; Hauptsitz: Tokio; Kapital: 74.609,81 Mio. Yen] gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Advent International bekannt, nach der Dentsu Tag Worldwide Holdings Ltd, das globale Produktionsunternehmen für digitales Omnichannel-Marketing, übernehmen wird. Die Übernahme unterstützt die Strategie von dentsu, integrierte Kundenlösungen an der Konvergenz von Marketing, Technologie und Beratung anzubieten und die Serviceangebote der Gruppe in nie dagewesener Weise zu vereinen. Die digitale Infrastruktur und die Dienstleistungen von Tag bieten qualitativ hochwertige Inhalte in hoher Geschwindigkeit und in großem Umfang für kreative Zwecke, eine skalierbare Engine zur Personalisierung für das Customer Experience Management (CXM) sowie zusätzliche Leistung für die Dynamic Content Optimization (DCO) von Medien. Nach Abschluss wird die Akquisition den Nettoumsatz für Kunden Transformation und Technologie (CT&T) von 32 % für FY2022 auf 34 % bringen. Dentsu hat „Geschäftstransformation und Wachstum" als eine der vier Säulen seines mittelfristigen Managementplans festgelegt und eine der Prioritäten ist es, 50 % seiner Einnahmen aus CT & T zu erreichen.Tag arbeitet mit führenden Marken zusammen, um deren Geschäfts- und Marketingfähigkeiten zu transformieren, um Inhalte schnell und skalierbar über Kanäle, Kulturen und Regionen hinweg bereitzustellen. Mit intelligenten, nachhaltigen und technologiebasierten Lösungen, die im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Tag stehen, können Marken effizienter und effektiver arbeiten, um sich abzuheben, zu wachsen und weniger zu verschwenden. Die Organisation ist die sechste Netzwerkmarke von dentsu und wird die Marke Tag für die absehbare Zukunft beibehalten.Durch die Übernahme werden die kreativen digitalen Produktionskapazitäten von dentsu erheblich gestärkt, da 2.800 Kollegen in 29 Ländern auf der ganzen Welt, mit einem globalen Produktionszentrum und zehn spezialisierten Zentren, hinzukommen. Das bestehende Dienstleistungsportfolio von Tag ist um drei Kerndisziplinen herum strukturiert: Kreative Produktion (einschließlich Digitalvideo, High-End-CGI, Bewegtbild, AR/VR und Postproduktion), Technologie (mit Schwerpunkt auf UX-Design, Website- und Plattformentwicklung, Managed Services und Digital Interact (Di)) und Channel Activation (mit strategischer Beratung und Omnichannel-Content-Bereitstellung).Tag nutzt ein robustes globales Bereitstellungsmodell, um seinen Kunden skalierbare Lösungen und eine Rund-um-die-Uhr-Abdeckung zu bieten. Das Modell spiegelt die dentsu-eigene Struktur des Networked-Talent wider, durch die Kunden das beste Fachwissen erhalten, das von jedem Standort aus vernetzt ist und konsistent und auf höchstem Qualitätsniveau innerhalb von dentsu bereitgestellt wird. Es ist diese Kombination aus Technologie und Menschen, die ortsunabhängig ist und die Bereitstellung für die Kunden optimiert.Das 1972 gegründete Unternehmen Tag wurde 2017 von Advent International übernommen und ist nach Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro und dem erfolgreichen Abschluss von sechs Übernahmen, mit denen die Fähigkeiten des Unternehmens weiter ausgebaut wurden, erheblich gewachsen. Das verteilte hub-Modell von Tag ermöglicht es ihm, für 38 der weltweit führenden 100 Marken ein ständiger Komplettpartner für die Produktion zu sein, mit einer durchschnittlichen Kundenlaufzeit von mehr als sieben Jahren. Eine wichtige Grundlage für diesen Erfolg ist Digital Interact (Di), eine vereinheitlichte Martech-Plattform, die Vermarktern dabei hilft, Kampagnen besser zu verwalten, auf Inhalte zuzugreifen, zu automatisieren und zu optimieren und die globalen kreativen Netzwerke von Tag nahtlos zu nutzen.Hiroshi Igarashi, Präsident und CEO von Dentsu Group Inc., sagte: „Tag wird es uns wirklich ermöglichen, unser CT&T-Geschäft für globale Kunden mit einer technologieorientierten Lösung zu skalieren. Durch die Anwendung von Massenpersonalisierung über die drei Dienstleistungslinien hinweg werden wir ein erstklassiges, horizontales Kreativangebot schaffen. Die Werte, die das Tag-Führungsteam in den letzten 50 Jahren aufgebaut und gepflegt hat, spiegeln die eigene Kultur und Werte von dentsu wider, mit einem gemeinsamen Fokus auf Social Purpose, DEI und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, Tag in der dentsu-Familie und auf unseren gemeinsamen Erfolg willkommen zu heißen".David Kassler, Global CEO von Tag, sagte: „Wir können es kaum erwarten, diese nächste Phase unseres Weges anzutreten und freuen uns sehr darüber, der dentsu-Familie beizutreten. Der Markt bewegt sich rasant in Richtung integrierter Dienstleistungen - die Verbindung von Tags globaler, technologiegestützter Content-Produktion mit den umfassenden Marketing-, Technologie- und Beratungskompetenzen von dentsu wird für beide Seiten, einschließlich unserer wunderbaren Kunden, eine enorme Bereicherung darstellen."Möglichkeit für KundenEine leistungsstarke Kombination aus globaler Inhaltsbereitstellung und Personalisierung in großem Umfang:Die Übernahme von Tag wird das Content-Angebot von dentsu erheblich erweitern, sodass das Unternehmen globale Marken über die gesamte Customer Journey hinweg auf möglichst effiziente Weise bedienen kann. Da das Web immer immersiver wird und der Beginn von Web3 einen unstillbaren Hunger nach reichhaltigeren, personalisierten, bildschirmübergreifenden Inhalten hervorruft, werden dentsu und Tag zusammen den perfekten modernen Motor für die Erstellung, Verteilung und Personalisierung von Inhalten liefern.UnternehmensstrukturTag bleibt eine eigenständige Marke innerhalb von dentsu, wird weiterhin von David Kassler, dem Global CEO von Tag, geleitet und behält seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.Zusammenfassung der TransaktionsbedingungenDie Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen, sofern die erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen und die üblichen Abschlussbedingungen vorliegen. Lazard fungierte in Bezug auf die Transaktion als Finanzberater von dentsu.Dentsu erwartet von der Übernahme eine Reihe von finanziellen Vorteilen, darunter die Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums, eine Verbesserung des Umsatzprofils von CT&T und eine Steigerung des Gewinns pro Aktie. Nach Abschluss der Transaktion wird Tag etwa 3 % des Umsatzes von dentsu ausmachen und zusätzliche langfristige, vertraglich vereinbarte Einnahmequellen erschließen.Informationen zu dentsuDentsu ist das Netzwerk, das für die Zukunft entwickelt wurde und Kunden dabei hilft, zukünftige Chancen vorherzusehen und zu planen und neue Wege zum Wachstum in einer nachhaltigen Wirtschaft zu finden. Mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz zur Unternehmenstransformation nutzen wir Erkenntnisse, um Marke, Inhalt, Handel und Erfahrung miteinander zu verbinden, gestützt durch moderne Kreativität. Als Teil der Dentsu Group Inc. (Tokio: 4324; ISIN: JP3551520004) haben wir unseren Hauptsitz in Tokio, Japan, und unsere 69.000 Mitarbeiter sind in vier Regionen (Japan, Amerika, EMEA und APAC) tätig. Dentsu verbindet japanische Innovation mit einer vielfältigen, globalen Perspektive, um das Kundenwachstum voranzutreiben und die Gesellschaft zu gestalten.dentsu Website:https://www.dentsu.com/Dentsu Group Inc. Website:https://www.group.dentsu.com/en/Informationen zu TagTag (https://www.tagww.com/) arbeitet mit Marken zusammen, um schnell und in großem Umfang wirkungsvolle Inhalte zu erstellen und bereitzustellen. Von der kreativen Produktion und Aktivierung bis hin zu strategischer Beschaffung und Bereitstellung, Analytik und Fachwissen überschreiten wir digitale und physische Berührungspunkte, um Markeninhalte und -konzepte durch flexible, technologiegestützte Lösungen global zu verbreiten und lokal zu verbinden.https://www.tagww.com/Informationen zu Advent InternationalAdvent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 400 Private-Equity-Investitionen in 41 Ländern investiert und verwaltete zum 30. September 2022 ein Vermögen von 89 Milliarden US-Dollar. Mit 14 Büros in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 285 Private-Equity-Investment-Experten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsum und Freizeit sowie Technologie.Weitere Informationen finden Sie auf www.adventinternational.com. (https://www.adventinternational.com/)HaftungsausschlussLazard & Co., Limited („Lazard"), die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird, handelt in Verbindung mit der Transaktion ausschließlich als Finanzberater für dentsu und für niemanden sonst und ist gegenüber niemandem außer dentsu für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der den Kunden von Lazard gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf die Transaktion oder andere in dieser Bekanntmachung erwähnte Angelegenheiten. Weder Lazard noch eines seiner verbundenen Unternehmen schuldet oder akzeptiert irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (ob direkt oder indirekt, ob vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die kein Kunde von Lazard ist, im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer hierin enthaltenen Aussage oder anderweitig.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2017979/dentsu_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dentsu-stimmt-dem-erwerb-von-tag-zu-um-die-kreative-produktion-und-die-kundentransformations--und-technologiefahigkeiten-zu-fordern-301765807.htmlPressekontakt:Unternehmenskommunikation - TOKIO,Jumpei Kojima,+81 3 6217 6602,jumpei.kojima@dentsu.co.jp,LONDON,Matt Cross,+44 7446 798 723,matt.cross@dentsu.com,NEW YORK,Jeremy Miller,+1 917 710 1285,jeremy@dentsu.com,INVESTOREN & ANALYSTEN: Investor Relations - Yoshihisa Okamoto,+81 3 6217 6613,yoshihisa.okamoto@dentsu.co.jp,Kate Stewart,+44 7900 191 093,kate.stewart@dentsu.comOriginal-Content von: Dentsu Group Inc., übermittelt durch news aktuell