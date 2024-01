Dentsu im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für die Dentsu-Aktie beträgt der RSI 29,07, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird Dentsu daher mit einem Rating "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dentsu-Aktie bei 4248,19 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3905,22 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Dentsu auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Dentsu-Aktie ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Dentsu wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Dentsu-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die technische Analyse, das Anleger-Sentiment als auch das langfristige Stimmungsbild.