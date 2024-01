Dentsu Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Die technische Analyse der Dentsu-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 4255,5 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3618 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von -14,98 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3931,84 JPY zeigt einen Abweichung von -7,98 Prozent und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Dentsu-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen rund um Dentsu waren vor allem neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dentsu-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Dentsu hier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine eher negative Bewertung für die Dentsu-Aktie basierend auf verschiedenen Analysepunkten.