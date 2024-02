Dentsu Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Dentsu diskutiert, und dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Dentsu beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt wesentlich zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Dentsu zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4190,91 JPY für den Schlusskurs der Dentsu-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4333 JPY (+3,39 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier ergibt sich ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Dentsu zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Aktie als überverkauft eingestuft wird.

Insgesamt erhält Dentsu also positive Bewertungen in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität, die charttechnische Analyse und den Relative Strength Index.