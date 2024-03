Dentsu Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Die Dentsu-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 4149,76 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 4155 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +0,13 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4061,5 JPY, was einer neutralen Bewertung von +2,3 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde die Dentsu-Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Dentsu-Aktie hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 59,39 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Dentsu-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index (RSI) und das Sentiment und Buzz.