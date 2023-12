Dentsu Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Die technische Analyse der Dentsu-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 194,16 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 25 JPY liegt, was einer Abweichung von -87,12 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 27,42 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Dentsu-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge. Daher erhält Dentsu in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Dentsu weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen einen neutralen Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingeschätzt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Dentsu-Aktie.