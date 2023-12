Dentsply Sirona Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Dentsply Sirona: Analystenbewertung und technische Analyse

Dentsply Sirona hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 41 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,05 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine "Gut"-Einstufung. Der RSI beträgt 13,37, was als "überverkauft" gilt, und der RSI25 liegt bei 17,65, was ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Dentsply Sirona. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Dentsply Sirona mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 4,31 Prozent erzielt, was 4,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -17,85 Prozent, sodass Dentsply Sirona aktuell 22,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.