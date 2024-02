Dentsply Sirona Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Venzee Technologies":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Empfehlungen für Dentsply Sirona abgegeben. Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung, da 3 Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft haben, während 1 neutral war und keine schlechte Bewertung abgegeben wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Dentsply Sirona liegt bei 42,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 26,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Dentsply Sirona in den letzten 12 Monaten um mehr als 3 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Dentsply Sirona ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer negativen Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dentsply Sirona deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.