DensoADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Denso-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 2257,79 JPY, während der Aktienkurs bei 2618 JPY liegt, was einem Abstand von +15,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, mit einem Niveau von 2273,85 JPY und einer Differenz von +15,14 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf beide Zeiträume die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Denso in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,46 Prozent. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche (+39,96 Prozent) liegt Denso jedoch mit -5,49 Prozent leicht zurück, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor (mittlere Rendite von 21,74 Prozent) konnte Denso hingegen eine Überperformance von 12,73 Prozent erzielen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Denso mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,13 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt ist. Das Branchen-KGV liegt bei 13,57, was zu einer Überbewertung von 34 Prozent führt. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Denso-Aktie weist auf eine gute Dynamik hin. Der RSI liegt bei 8,04 und der RSI25 bei 22,48, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.