Denox Environmental Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Denox Environmental & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 21 Prozent darunter, was einer Rendite von -22,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,04 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Denox Environmental & mit 21,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich, dass Denox Environmental & sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,75 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 41,43 Punkten.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Denox Environmental & auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,28 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Denox Environmental & derzeit bei 0,07 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,06 HKD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +16,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung als "Gut".