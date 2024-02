Dennys Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Denny's-Aktie erhält von Analysten ein "Neutral"-Rating, basierend auf einer Analystenbewertung der letzten zwölf Monate. Dabei gab es keine "Gut"- oder "Schlecht"-Einstufungen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Denny's gesprochen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Denny's bei -15,44 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent, wobei Denny's mit 6,45 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Denny's liegt aktuell bei 70,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Denny's weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier von Denny's somit ein "Schlecht"-Rating im Bereich des RSI.

Die Analystenbewertungen, das Anleger-Sentiment und der Branchenvergleich zeigen somit gemischte Signale für die Denny's-Aktie. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.