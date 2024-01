Dennys Aktie: Keine Panik!

Die Denny's-Aktie wird von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um Anlegern einen Einblick in ihre aktuellen Trends und Potenziale zu geben. Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt, der sowohl längerfristige als auch kurzfristige Trends aufzeigt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 10,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,82 USD liegt, was einer Abweichung von +4,74 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,7 USD, was einer Abweichung von +11,55 Prozent entspricht, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen zu Denny's dominierten. Jedoch hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen das Stimmungsbild zu negativen Themen verschoben, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Analysteneinschätzung stuft die Denny's-Aktie insgesamt als "Neutral" ein, basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 40,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 20, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen auf eine "Neutral"-Situation hin, mit einem Wert von 34. Insgesamt erhält die Denny's-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die vielfältigen Analysemethoden zeigen, dass Denny's aktuell unterschiedlich bewertet wird, wobei die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird, jedoch ein Aufwärtspotenzial von fast 41 Prozent aufweist.