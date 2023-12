Dennys Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index oder RSI wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Analyse von Denny's betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Denny's-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,16 ebenfalls an, dass Denny's auf dieser Basis überverkauft ist und dementsprechend ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Denny's ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,38 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Denny's in den letzten zwei Wochen von den Nutzern überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf diesen Wert wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Denny's derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,83 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Diese Bewertungen basieren auf der Analyse verschiedener Indikatoren und Kriterien und dienen als Orientierungshilfe für potenzielle Investoren.