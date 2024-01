Denkzettel für iRobot-Chefs!

Der Hersteller von Haushaltsrobotern, Irobot, wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf einer "Gut"-Bewertung und einer "Schlecht"-Bewertung. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen.

Die Kursprognose für Irobot liegt bei 51 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 195,48 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,26 USD. Dies wird als eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten angesehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Irobot-Aktie bei 17,26 USD liegt, was einer Entfernung von -54,7 Prozent vom GD200 (38,1 USD) entspricht. Dies wird als ein "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 34,53 USD, was einer Kursentwicklung von -50,01 Prozent in 50 Tagen entspricht, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Irobot-Aktie als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der mittleren Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Irobot aktuell bei 0 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -15,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Irobot eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Irobot in den letzten 12 Monaten um -23,28 Prozent niedriger liegt als die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Irobot um 24,08 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.