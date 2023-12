Denkzettel für Zhejiang Starry Pharmaceutical-Chefs!

Der Aktienkurs von Zhejiang Starry Pharmaceutical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,97 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 13,2 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,77 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,38 Prozent, und Zhejiang Starry Pharmaceutical liegt aktuell 15,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Zhejiang Starry Pharmaceutical hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation stärker war. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 83,58 und der RSI25 bei 70,95, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine negative Tendenz in Bezug auf die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical, was Anleger und Marktteilnehmer im Auge behalten sollten.