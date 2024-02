Denkzettel für Zhejiang Jingxin Pharmaceutical-Chefs!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jingxin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,1 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -16,74 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -6,36 Prozent für Zhejiang Jingxin Pharmaceutical entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,96 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Jingxin Pharmaceutical lag 4,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Zhejiang Jingxin Pharmaceutical diskutiert, dabei wurden jedoch weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Zhejiang Jingxin Pharmaceutical beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Jingxin Pharmaceutical von 10,32 CNH mit -18,87 Prozent Entfernung vom GD200 (12,72 CNH) aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 11,81 CNH, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Jingxin Pharmaceutical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Jingxin Pharmaceutical festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes käme zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Zhejiang Jingxin Pharmaceutical in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Zhejiang Jingxin Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Schlecht".