Denkzettel für Yixin-Chefs!

Die Yixin-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert und bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,84 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,6 HKD liegt, was eine Abweichung von -28,57 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,66 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse ergibt hingegen, dass die Yixin-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,82 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" um 66 Prozent niedriger bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yixin-Aktie mit einem Wert von 72,73 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Yixin festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen für die Yixin-Aktie aus den verschiedenen Analyseperspektiven.