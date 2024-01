Denkzettel für Yibin Wuliangye-Chefs!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Wuliangye Yibin diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem lag in den letzten Tagen der Fokus auf positiven Themen rund um Wuliangye Yibin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit fünf schlechten und keinen guten Signalen, was insgesamt zu einem "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wuliangye Yibin bei 2,53 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent für die Branche "Getränke" liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wuliangye Yibin derzeit bei 128,75 CNH, was -9,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Einschätzung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -20,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wuliangye Yibin bei 25,16, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.