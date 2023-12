Denkzettel für Wowow-Chefs!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Wowow-Aktie ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten Wochen sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wowow-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1146,06 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1025 JPY liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -10,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1067,84 JPY, was einer Abweichung von -4,01 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit wird die Wowow-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen ein Anstieg negativer Kommentare über Wowow zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich, weshalb die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Zudem wurde über Wowow deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hindeutet, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Wowow-Aktie mit einem Wert von 91,43 als überkauft gilt. Daher wird sie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".