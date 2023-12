Denkzettel für WeWork-Chefs!

In den letzten Wochen wurden bei Wework in den sozialen Medien Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen über Wework in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) aktuell bei 79,17 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Wework überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet.

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Wework-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,48 USD. Der letzte Schlusskurs (0,27 USD) weicht somit -97,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Wework-Aktie damit gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.