Denkzettel für Victoria-Chefs!

Der Aktienkurs der Victoria-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 1,05 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -33,73 Prozent für Victoria führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 5,32 Prozent, wobei Victoria um 37,99 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich verzeichnet die Aktie daher eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Victoria derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 4,44 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,44 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Victoria-Aktie von 312 GBP um -37,61 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (500,05 GBP) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (316,41 GBP), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,39 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Victoria-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Victoria ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in Foren und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positivitäten dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

