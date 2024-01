Denkzettel für Verbund-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der österreichische Stromversorger Verbund hat seine Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,82 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,54 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Verbund wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Verbund in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Verbund ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,38 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Verbund im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,79 % erzielt, während die Branche nur eine mittlere Rendite von 2,96 % verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.