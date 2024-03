Denkzettel für Varta-Chefs!

Bei der technischen Analyse der Varta-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,98 EUR liegt. Dies ist deutlich niedriger als der letzte Schlusskurs von 14,915 EUR, was einer Abweichung von -21,42 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (16,86 EUR) liegt der letzte Schlusskurs (-11,54 Prozent Abweichung) ebenfalls unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta einen Wert von 36 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 33,58) liegt die Aktie um etwa 10 Prozent über dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Varta daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation zu Varta gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Varta auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Varta eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.