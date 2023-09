Denkzettel für Valour-Chefs!

An der Heimatbörse OTC US notiert Defi per 12.09.2023, 04:04 Uhr bei 0.072 USD. Defi zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Defi auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Defi für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Defi für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Defi insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Defi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,1 USD. Der letzte Schlusskurs (0.072 USD) weicht somit -28 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent), somit erhält die Defi-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Defi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist Defi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,83 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.