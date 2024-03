Denkzettel für Uniti-Chefs!

Die Uniti Group Inc hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,13 USD erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,25 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +21,83 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,63 USD, was einem positiven Abstand von +11,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an einem Tag positive Themen überwogen, während an 12 Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit der Uniti Group Inc unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Uniti Group Inc war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Uniti Group Inc als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 71,43, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 35,05 aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.