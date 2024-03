Denkzettel für United Internet-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der United Internet-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,41, was bedeutet, dass United Internet hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu United Internet damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfuhren die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger Beachtung über das Unternehmen. Daher erhält die United Internet-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt United Internet mit einer Rendite von 24,24 Prozent mehr als 31 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,05 Prozent. Auch hier liegt United Internet mit 22,19 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der United Internet-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,09 Prozent und liegt damit 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb mit "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.