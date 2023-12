Denkzettel für US Energy-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Us Energy-Aktie beträgt aktuell 21, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Internet hat einen Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. Für Us Energy gibt es langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, jedoch eine positive Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Us Energy wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Us Energy bei 1,39 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,08 USD aus dem Handel ging, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Schlecht".