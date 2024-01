Denkzettel für Twilio-Chefs!

Der Aktienkurs von Twilio verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 7,78 Prozent, was bedeutet, dass Twilio eine Outperformance von +29,75 Prozent erzielte. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,43 Prozent, wobei Twilio 28,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Twilio ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Twilio-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Twilio wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI der Twilio-Aktie bei 45,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".