Denkzettel für Tsakos Energygation-Chefs!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsakos Energy Navigation mit 2 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 2,42 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 92 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tsakos Energy Navigation war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Diskussionen dominierten an vier Tagen, während an sechs Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Tsakos Energy Navigation beträgt 33, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,4 und bestätigt ebenfalls ein neutrales Rating. Somit wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tsakos Energy Navigation eine Rendite von 2,85 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,16 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch niedriger ist. Die Differenz von 25,32 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.