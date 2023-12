Denkzettel für Toronto Dominion Bank Pref A-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "TORONTO-DOMINION BANK":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie der Toronto-dominion Bank diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit der Toronto-dominion Bank befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs (4 Schlecht, 2 Gut). Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividende betrifft, schüttet die Toronto-dominion Bank nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 60,1 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie der Toronto-dominion Bank als überbewertet. Das KGV liegt mit 9,31 insgesamt 7 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (8,72), was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse führt.