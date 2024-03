Denkzettel für Tianjin Hi-Tech Development-Chefs!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianjin Hi-tech Development derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,25 CNH, während der Aktienkurs (2,74 CNH) um -15,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,89 CNH, was einer Abweichung von -5,19 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und die Diskussionen konzentrierten sich verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Hi-tech Development. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tianjin Hi-tech Development in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 13,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,58, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".