Denkzettel für Theme-Chefs!

Die technische Analyse der Theme-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,79 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,495 HKD weicht davon um -37,34 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,61 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-18,85 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Theme-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Theme die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Theme liegt bei 79,31 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 67,09 eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Theme-Aktie eine geringere Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren erzielt werden. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 6,28 Prozentpunkten und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.