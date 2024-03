Denkzettel für Territorial-Chefs!

Im vergangenen Jahr haben Analysten Territorial 0 mal mit "Gut" bewertet, 0 mal als "Neutral" und 1 mal als "Schlecht". Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 8,52 USD wird von den Analysten beobachtet. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 29,11 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 11 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

In fundamentaler Hinsicht wird Territorial anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem Wert von 16,75 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 34,06, was einer Unterbewertung von 51 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Territorial liegt bei 2,09 Prozent, was 136,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies wird als negativ bewertet, während die Stärke der Diskussion neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Territorial daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den Analysen der institutionellen Analysten, des fundamentalen KGV und der Dividendenrendite sowie der Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien.