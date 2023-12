Denkzettel für Tenaga Nasional Bhd-Chefs!

Die malaysische Firma Tenaga Nasional Bhd hat laut der aktuellen Daten eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" hat im Vergleich einen Wert von 6,27, was eine Differenz von -2,71 Prozent zur Tenaga Nasional Bhd-Aktie ergibt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenaga Nasional Bhd beträgt 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 125,21 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Tenaga Nasional Bhd in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich über positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tenaga Nasional Bhd-Aktie zeigt einen Wert von 71, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,25, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tenaga Nasional Bhd.