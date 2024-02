Denkzettel für TechPrecision-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Techprecision-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Zum einen liegt die Dividendenrendite mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 Prozent in der Maschinenbranche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und die Redaktion bewertet sie als "Schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung, und die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Techprecision. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 210 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 210,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Techprecision zahlt, was 554 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die technische Analyse der Aktie zeigt negative Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Techprecision-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,33 USD liegt, was einer Abweichung von -49,47 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,54 USD eine Abweichung von -26,65 Prozent. Daher erhält die Techprecision-Aktie auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine schlechte Bewertung der Techprecision-Aktie in verschiedenen Bereichen, was Anlegern zu denken geben sollte.

