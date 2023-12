Denkzettel für TEAC-Chefs!

Das Anleger-Sentiment ist ein Indikator dafür, wie Anleger eine Aktie einschätzen. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Teac diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Teac beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Wichtige Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Teac gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Teac beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Teac verläuft derzeit bei 113,08 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 95 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 103,58 JPY, was einer Differenz von -8,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.