Denkzettel für Summit Ascent-Chefs!

Die Summit Ascent-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag ging der Schlusskurs jedoch auf 0,044 HKD zurück, was einem Unterschied von -66,15 Prozent entspricht. Die charttechnische Analyse führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von darunter (-26,67 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Summit Ascent-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Summit Ascent 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als überbewertet gilt. Die Aktie bekommt daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Summit Ascent mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,27, was einer Differenz von -6,27 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird der Summit Ascent-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.