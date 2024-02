Denkzettel für Stryve Foods-Chefs!

In den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Stryve Foods-Aktie ein Durchschnitt von 4,47 USD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,42 USD, was einem Unterschied von -68,23 Prozent entspricht, und daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Rahmen der Charttechnik wird oft der 50-Tages-Durchschnitt untersucht. Dieser lag bei 2,02 USD, und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -29,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Stryve Foods-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Stryve Foods für die einfache Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Stryve Foods von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen feststellt. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikation im Internet. Hier zeigt sich bei Stryve Foods eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, zeigt interessante Ausprägungen. Der RSI liegt bei 59,15 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist jedoch mit 73,77 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht"-Niveau.